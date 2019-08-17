Что будет делать новый худрук театра им. Волкова Сергей Пускепалис, как проходили выборы и кто стал аутсайдером
Сергей Пускепалис стал новым художественным руководителем Волковского театра. В понедельник, 19 августа, он будет представлен коллективу.
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Сергей Пускепалис на репетиции спектакля «Бедный миллионер» в Волковском театре. 2010 год
За него проголосовало подавляющее большинство членов комиссии, которая сегодня выслушивала претендентов на должность художественного руководителя. Девять человек представляли свое видение развития ярославского театра.
Как узнала «Собака.ru», на втором месте по итогам голосования оказался самый молодой из кандидатов – режиссер Денис Азаров. В театре им. Волкова сейчас идут его спектакли «Ревизор» и «Москва-Петушки». Он также работал с Кириллом Серебренниковым и ставил пьесы на ведущих столичных площадках.
В аутсайдерах – режиссеры, которые совсем недавно выпустили свои работы в Волковском театре. Это Владимир Алеников и Роман Мархолиа. Первый поставил спектакли «Девушка для прощаний» и «Пушкиниана. Любовь и карты». Второй – представил зрителям сценическую версию романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
Совсем не впечатлил жюри и главный режиссер ярославского ТЮЗа Игорь Ларин. Он также видел себя в роли худрука Первого русского.
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Фотографии спектаклей. Слева направо: «Ревизор», «Москва-Петушки», «Девушка для прощаний», «Братья Карамазовы»
Пускепалис сообщил, что будет развивать международную фестивальную деятельность, сотрудничать с крупнейшими зарубежными национальными театрами, заниматься экспансией русской культуры.
Появится, согласно планам, в Волковском театре медиабиблиотека. Она будет организована совместно с телеканалом «Культура». Раз в месяц зрители смогут увидеть всероссийские театральные премьеры – их записи войдут в общедоступный архив.
Будет создан подростковый клуб. Курировать это направление возьмется режиссер Николай Дручек – здесь представят спектакли для детей и молодежи, пройдут дискуссии и поиски новой драматургии.
Также в своей презентации Сергей Пускепалис отметил, что хочет привлечь в Волковский театр туристов. Он уверен, что это всероссийская достопримечательность – нужно поспособствовать посетить Первый русский тем, кто приезжает в Ярославль на несколько дней.
Кроме того, по мнению Пускепалиса, нужно теснее взаимодействовать с Ярославским театральным институтом. Планируется, что с третьего курса студенты будут репетировать свою дипломную работу «с прицелом» на подмостки Волковского – они сыграют ее на фестивале «Будущее театральной России».
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Владимир Машков на открытии Года театра в Ярославле. Фото: Татьяна Кучарина
В состав комиссии вошли заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища им. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, представители Волковского театра – народный артист России Валерий Кириллов и актер Руслан Халюзов, заместитель Министра культуры Павел Степанов, представители Министерства, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, была и депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Каждый мог выбрать несколько претендентов – голосование проходило по рейтинговой системе. В разговоре с изданием «Собака.ru» артист Руслан Халюзов сказал, что с таким назначением коллектив можно поздравить. Напомним, ранее Сергей Пускепалис уже был худруком Волковского театра – с 2009 по 2010 годы.
– В нашей совместной работе ранее никогда не было проблем. Напротив –ощущалась поддержка. Примечательно, что Пускепалис следит за состоянием спектаклей других режиссеров после того, как они, завершив постановку, покинули город. Ему важно, в каком состоянии их работа предстает перед зрителем, – отметил Руслан Халюзов.
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Сергей Пускепалис на репетиции спектакля «Три сестры» в Волковском театре. 2010 год
Довольны назначением и представители региональной власти. Так, губернатор Дмитрий Миронов уверен, что для театра начинается новый творческий этап.
Напомним, «Собака.ru» рассказывала о кандидатах. Помимо упомянутых ранее Дениса Азарова, Владимира Аленикова, Романа Мархолиа, Игоря Ларина и Сергея Пускепалиса, ими были бывший главный режиссер пермского Театра-Театра Владимир Гурфинкель, режиссеры Михаил Цитриняк, Олег Ефремов и Алексей Казаков.
Кресло художественного руководителя Волковского театра пустовало после недавнего скандала. В июле артисты и сотрудники выступили против директора Волковского театра Алексея Туркалова. В итоге его с жесткой формулировкой уволил Министр культуры Владимир Мединский. Однако Ярославль покинул и Евгений Марчелли – он был худруком почти 10 лет, о его уходе сожалеют артисты.
Добавим, о возможном назначении Сергей Пускепалиса «Собака.ru» рассказывала еще в середине июля. Насколько этому могли помешать выборы, в ходе которых он и оказался победителем, – неизвестно.
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