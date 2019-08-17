Что будет делать новый худрук театра им. Волкова Сергей Пускепалис, как проходили выборы и кто стал аутсайдером

Сергей Пускепалис стал новым художественным руководителем Волковского театра. В понедельник, 19 августа, он будет представлен коллективу.

За него проголосовало подавляющее большинство членов комиссии, которая сегодня выслушивала претендентов на должность художественного руководителя. Девять человек представляли свое видение развития ярославского театра.

Как узнала «Собака.ru», на втором месте по итогам голосования оказался самый молодой из кандидатов – режиссер Денис Азаров. В театре им. Волкова сейчас идут его спектакли «Ревизор» и «Москва-Петушки». Он также работал с Кириллом Серебренниковым и ставил пьесы на ведущих столичных площадках.

В аутсайдерах – режиссеры, которые совсем недавно выпустили свои работы в Волковском театре. Это Владимир Алеников и Роман Мархолиа. Первый поставил спектакли «Девушка для прощаний» и «Пушкиниана. Любовь и карты». Второй – представил зрителям сценическую версию романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Совсем не впечатлил жюри и главный режиссер ярославского ТЮЗа Игорь Ларин. Он также видел себя в роли худрука Первого русского.