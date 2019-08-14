Стали известны имена тех, кто может стать худруком Волковского театра

На должность художественного руководителя театра им. Волкова претендуют 9 человек. Некоторые из них известны ярославским зрителям. Рассказываем о самых примечательных кандидатах, имена которых опубликовало издание «Театр».

Фото: страница Дениса Азарова в Facebook

Денис Азаров – самый молодой претендент. Весной ему исполнилось 33 года. Номинант «Золотой Маски» – главной театральной премии страны. Работал с Кириллом Серебренниковым. Поставил спектакли на известных столичных сценах – в «Гоголь-центре», театре им. Ермоловой, «Геликон опере», «Хитровке», центре им. Мейерхольда. В Ярославле Азаров работал с 2014 по 2016 годы. За это время стал режиссером таких спектаклей, как «Москва-Петушки», «Ревизор», а также вышедших из репертуара – «Гроза» и «Бред вдвоем».

Владимир Гурфинкель. Фото: Любовь Кабалинова

Владимир Гурфинкель – в прошлом главный режиссер пермского Театра-Театра – это один из сильнейших региональных коллективов. В качестве режиссера ставил спектакли по всей стране. Приезжал и в Ярославль. В рамках фестиваля «Будущее театральной России» в 2017 году представил довольно острую постановку «#конституциярф», рассказывающую о стране через призму главного ее документа.

Владимир Алеников. Фото: сообщество Волковского театра во «ВКонтакте»

Бороться за должность художественного руководителя будут режиссеры, которые совсем недавно работали с ярославскими артистами. Это Владимир Алеников, поставивший в Волковском театре два спектакля: «Девушка для прощаний» и «Пушкиниана. Любовь и карты». В прошлом Алеников был создателем знаменитых киноприключений Петрова и Васечкина.

Роман Мархолиа. Фото: Татьяна Кучарина

Кроме него фигурирует Роман Мархолиа. Он в минувшем ноябре поставил в театре им. Волкова спектакль «Братья Карамазовы». Среди прочих имен – главный режиссер ярославского ТЮЗа Игорь Ларин. Работающий в театре им. Вахтангова Михаил Цитриняк. Безызвестный тезка своего знаменитого коллеги Олег Ефремов.

Сергей Пускепалис. Фото: Sputnik / Дмитрий Дубинский

Значится в списке претендентов и Сергей Пускепалис, остающийся пока самым вероятным кандидатом. «Собака.ru» сообщала, что его называли новым худруком еще в начале лета. Однако затем Министерство культуры объявило конкурс на эту должность. Каждый участник представлял свою концепцию развития Волковского театра. В эту пятницу, 16 августа, все упомянутые кандидаты будут защищать свои проекты лично. Их будет рассматривать комиссия, в которую войдут ведущие театральные деятели страны: глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков и другие. Вместе с ними – представители Министерства культуры и Правительства Ярославской области.

Напомним, сейчас кресло художественного руководителя пустует. В июле артисты и сотрудники выступили против директора Волковского театра Алексея Туркалова. В итоге его с жесткой формулировкой уволил Министр культуры Владимир Мединский. Однако Ярославль покинул и Евгений Марчелли – он был худруком почти 10 лет, о его уходе сожалеют артисты.