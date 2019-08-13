Девять человек претендуют на должность худрука Волковского театра

Девять концепций развития театра им. Волкова поступили в Министерство культуры. Об этом сообщили сегодня в федеральном ведомстве. Представить свое видение дальнейшего существования ярославского театра – основное требование для участия в конкурсе на должность художественного руководителя. Сейчас кресло главного режиссера пустует.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что в начале лета актеры и сотрудники Волковского театра потребовали уволить директора Алексея Туркалова . В итоге Министр культуры Владимир Мединский освободил его от занимаемой должности. Однако в тот же день, но уже добровольно, Ярославль покинул и Евгений Марчелли – бывший художественный руководитель был одним из лидеров протеста против Туркалова. Актеры сожалеют об уходе режиссера , спектакли которого принесли в копилку Волковского театра три «Золотые Маски».

Уже в конце этой недели, 16 августа, претенденты на должность худрука будут лично защищать представленные проекты. В комиссию, которая будет рассматривать концепции, вошли глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, и.о. ректора Театрального училища им. Щепкина Борис Любимов, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин.

Кроме того, в комиссии – представители самого Волковского театра, Министерства культуры, в том числе заместитель главы ведомства Павел Степанов, а также зампред Правительства Ярославской области Максим Авдеев.