Минкульт ищет худрука для театра им. Волкова: известны требования к конкурсантам

Министерство культуры России объявило конкурс концепций развития Волковского театра в Ярославле на ближайшие 5 лет. Это позволит выбрать нового художественного руководителя из всех претендентов. Кандидат на должность худрука должен иметь высшее образование в сфере культуры и искусства, 3-х летний стаж работы в должности главного режиссера или 5-летний – режиссером-постановщиком, артистом либо руководителем творческого подразделения.

Фото: Татьяна Кучарина

Среди многих других требований – понимание актуального состояния отечественного и зарубежного театрального искусства, знание современной и классической драматургии, основ менеджмента, психологии управления. Желательны педагогические навыки, а также режиссерский опыт в кино и на телевидении. Отдельно отмечается, что победитель будет жить в Ярославле – ему могут предложить служебную квартиру в пешей доступности от театра. Конкурс проводится в два этапа. Сперва комиссия сама рассмотрит все заявки, присланные до 13 августа. После – оставшиеся участники смогут лично представить свою концепцию. На это каждому претенденту дадут не более 30 минут. Завершится отбор 16 августа. «Собака.ru» рассказывала, что возможный претендент на должность художественного руководителя театра им. Волкова – Сергей Пускепалис.

Сергей Пускепалис. Фото: ruskino.ru

Напомним, в начале июля Министерство культуры по требованию коллектива Волковского театра уволило директора Алексея Туркалова, который «разрушал творческую, дружескую атмосферу». Отметим, при его назначении, состоявшемся минувшей зимой, никаких конкурсов не проводилось. Кроме того, 5 июля заявление по собственному желанию написал и Евгений Марчелли, занимавший должность художественного руководителя с 2011 года. Уход Марчелли стал большим ударом для труппы.