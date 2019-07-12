Сергей Пускепалис может стать новым худруком Волковского театра

Новым художественным руководителем Волковского театра, возможно, станет Сергей Пускепалис. Сегодня такая информация появилась в Telegram-канале «Закулиска».

Позже режиссер в разговоре с ТАСС сказал, что Министерство действительно ведет с ним разговор по поводу руководства театром, но не дал однозначного ответа. Ранее сообщалось, что Владимир Мединский представит нового худрука театра 19 августа.

Имя Сергея Пускепалиса знакомо ярославскому зрителю. Он уже был художественным руководителем театра им. Волкова с 2009 по 2010 годы. В это время на посту директора находился Борис Мездрич. Режиссер поставил в Ярославле три спектакля: «Три сестры», «С любимыми не расставайтесь» и «Бедный миллионер». Когда Мездрич покинул театр, с ним ушел и Пускепалис.

– Мы имеем зал на 930 мест, и сегодня из них заняты почти 90 процентов на спектаклях основного репертуара при населении Ярославля в 600 тысяч человек. Два года назад, до нашего прихода, заполняемость была чуть больше 52 процентов. Поэтому кто бы что ни говорил, я считаю, что эти два года прошли не напрасно, – такие слова говорил Сегрей Пускепалис в интервью корреспонденту «Российской газеты» после ухода.

Сергею Пускепалису минувшей весной исполнилось 53 года. В данный момент он является заместителем Эдуарда Боякова, художественного руководителя МХАТ им. Горького. Пускепалис – заслуженный артист России. Он часто снимается в кино. В 2010 году получил приз Берлинского кинофестиваля за исполнение главной роли в фильме «Как я провел этим летом». Среди других картин с его участием – «Метро», «Простые вещи», «Битва за Севастополь».

Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что Волковский театр остался без руководства 5 июля. Министерство культуры по требованию коллектива уволило директора Алексея Туркалова. В тот же день заявление по собственному желанию решил написать и художественный руководитель Евгений Марчелли.