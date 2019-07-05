Ярославские актеры сожалеют об уходе худрука, но довольны увольнением директора

Актеры Волковского театра сегодня находятся в смятении. С одной стороны, они довольны, что министр культуры Владимир Мединский уволил директора Алексея Туркалова со словами «так театром руководить нельзя». Его отставки требовала труппа, а также сотрудники.

– Театр спасен и это главное. Надеюсь, Алексей Туркалов больше никогда не будет допущен к руководству культурными учреждениями, – сообщил в разговоре с изданием «Собака.ru» актер Руслан Халюзов. Он надеется, что из Волковского театра скоро уйдут союзники Туркалова. Например, заместитель директора по общим вопросам Валерий Русин и главный художник Леонид Подосенов.

С другой стороны, артисты сожалеют о принятом решении художественного руководителя Евгения Марчелли покинуть театр по собственному желанию.

– Я в шоке, если честно. Не ожидал такого поворота. Уход Марчелли – это большой удар по театру. Это очень талантливый человек с непоколебимым характером, – сказал в интервью изданию «Собака.ru» заслуженный артист России Николай Зуборенко.

Многие актеры довольно эмоционально встретили новость об уходе худрука.

– Я плачу весь день. Марчелли для нас родной человек. Он всегда помогал развиваться, двигаться вперед, – сказала актриса Татьяна Коровина.

В театре отмечают, что вызывает беспокойство отсутствие конкретных постановочных планов на следующий сезон. Евгений Марчелли проводил переговоры с режиссерами, но Туркалов саботировал решения художественного руководителя и начал отменять договоренности. Поэтому сейчас остались только условные представления, о том, какие новые спектакли появятся в репертуаре.

Евгений Марчелли отправил артистам голосовое сообщение. В частности, он сказал, что 19 августа вместе с министром Владимиром Мединским они прибудут в Ярославль и представят нового художественного руководителя.

Источники издания «Собака.ru» предполагают, что единственной возможностью освободить Алексея Туркалова от исполняемых им обязанностей был обоюдный уход. Однако министерство не требовало от Марчелли такого действия, объявив лишь выговор. Владимир Мединский сказал, что сделал это с сожалением. Но подчеркнул – решения принимались с учетом мнения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова: «Мы констатировали полное единство мнений по событиям в театре и по тем выводам, которые надо из этого сделать». В таком контексте примечательны другие слова актера Руслана Халюзова: «Евгений Марчелли – это настоящий мужчина».

Отметим, некоторые артисты присоединились к труппе театра им. Волкова именно по личному приглашению художественного руководителя.

– Я в растерянности. Я приехала в Ярославль ради работы с Евгением Жозефовичем, поэтому сейчас серьезно думаю о том, как продолжится моя карьера, – рассказала Екатерина Девкина, ставшая актрисой Волковского театра в минувшем сезоне.

До 20 августа возглавит театр заместитель директора по финансовым вопросам Юлия Серова. Наличие у нее соответствующего опыта подчеркнул и министр культуры. Известно, что в театре она действительно пользуется доверием.

Сам Евгений Марчелли сказал, что на ближайшее время станет свободным художником. У него есть предложения, в том числе от крупных театров страны, на ближайшие годы.

Фото: Татьяна Кучарина