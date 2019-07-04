На закрытом собрании коллектив театра Волкова высказал претензии директору

«Триумфальный сезон окончен». Так актеры комментируют состоявшееся сегодня в театре им. Волкова закрытое собрание коллектива. Труппа и сотрудники высказали свои претензии директору. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что в театре требуют уволить Алексея Туркалова.

На встрече присутствовал заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев и глава регионального департамента культуры Марина Васильева.

– Собрание прошло бурно, жестко. Мы озвучили свою позицию, в том числе руководству области, – отмечает артист Руслан Халюзов.

С завтрашнего дня в разрешение этого конфликта вступает министерство культуры. Переговоры пройдут 5 июля в Москве с художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Туркаловым.

– Он и определит судьбу. Мы будем ждать его решения, – продолжает Халюзов.

Другой источник «Собака.ru» отмечает, многих смутило, что директор Туркалов на собрании неуверенно рассказывал о своей работе в театре. На видео, которое оказалось в распоряжении редакции, заметно, что он читает по листам. Когда на одном из них заканчивается текст, Туркалов берет паузу, чтобы найти следующую бумагу.

– В Волковском театре есть великолепный творческий коллектив. У него есть неоспоримый идейный лидер. Это все достойно уважения. И моя задача – сохранить все это. Выполнить задачи, которые ставит минкульт перед театром – это доходы, – сбивчиво говорит Туркалов, далее упоминая инициированные им аудиторские проверки: «выявлено много проблемных мест».

Источник редакции сообщает, что в какой-то момент Туркалов покинул зал. Это вызывало возмущение. После – вернулся. Стал выслушивать претензии. Например, относительно новой административной команды, отсутствия постановочного плана на следующий сезон. Некоторые сотрудники высказались, что не разделяют методы работы нового директора.

Алексей Туркалов приступил к обязанностям минувшей зимой. «Собака.ru» сообщала, что вчера артисты записали видеообращения, в которых поддержали художественного руководителя Евгения Марчелли и высказались против Туркалова, заявляя, что последний разрушает «творческую, дружескую атмосферу».

Фото: сообщество Волковского театра во «ВКонтакте» и страница Дмитрия Зименко в Instagram