Артисты театра Волкова записывают видеообращения против директора Туркалова

Артисты Волковского театра записывают видеообращения с требованием уволить директора Алексея Туркалова. Адресованы они Министерству культуры. Файлы оказались в распоряжении издания «Собака.ru».

– Просим вас обратить внимание на острую, сложную ситуацию, которая случилась в нашем театре с появлением нового директора и его команды. Они своими действиями и силами разрушают творческую, дружескую атмосферу, – говорит на видео Иван Щукин.

Ранее появилась информация, что неизвестные люди, вероятно, по инициативе Туркалова, звонят в Министерство культуры, представляясь якобы актерами театра им. Волкова, и сообщают, что художественный руководитель Евгений Марчелли принудил их подписать письмо в свою поддержку.

– Я бы убедительно просил, в силу происходящей тяжелой, сложной борьбы против нас в СМИ группой людей от Алексея Олеговича Туркалова, завтра [4 июля] лично присутствовать на сборе коллектива в 14:00 в Ярославле либо министра культуры Владимира Мединского, либо представителей министерства культуры, – говорит Руслан Халюзов.

Видеообращения стали ответом, что звонки – провокация. Настоящая позиция артистов единая: Евгения Марчелли – поддержать, а Алексея Туркалова – уволить. Никто не скрывает своих намерений. Об этом изданию «Собака.ru» рассказала актриса Ирина Наумкина. Труппа готова обозначить свою позицию, встретившись со зрителями. Ждут и диалога с властями.

– Нам важно, чтобы нас услышало не только Министерство культуры, но также руководство города и области. Дмитрий Миронов говорил, что Волковский театр – достояние ярославцев. Мы тоже ярославцы. И нам трудно работать в условиях, которые создал директор Алексей Туркалов, – отметила в разговоре с изданием «Собака.ru» Ирина Наумкина.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что практически вся труппа объединилась вокруг Марчелли в противостоянии с директором – 51 актер из 64 подписал соответствующее письмо. Остальные – воздержались, но не встали на сторону Туркалова.

Как стало известно «Собака.ru», письмо в поддержку Марчелли подписал и народный артист России Валерий Кириллов. Ирина Наумкина приводит его цитату: «Каждый из нас может иметь свои претензии к художественному руководителю. Это нормально. Но с Марчелли наш театр останется в искусстве».

– Завтра директор впервые захотел с нами встретиться. Назначен сбор коллектива. О чем Туркалов будет говорить – неизвестно, – продолжает Ирина Наумкина. – Но мы настроены очень решительно.

Основные претензии артистов к Алексею Туркалову – вмешательство в творческую деятельность театра, которой должен заниматься только художественный руководитель. Ирина Наумкина рассказала, что Туркалов отказывается от создания спектаклей, которые будут претендовать на высокие театральные награды, в пользу простых и недорогих комедий, где не требуется мастерство актеров и постановочной части, а главная их цель – как можно больший заработок. Также Ирина Наумкина отмечает, что Туркалов редко появляется на работе – он часто в отпусках и на больничном.

– Кому-то могут не нравиться спектакли самого Евгения Марчелли. Но не стоит забывать, что именно он, как художественный руководитель на протяжении уже почти 10 лет, сформировал весь остальной репертуар, который удовлетворяет вкус и поклонников классических форм на сцене, и современных, – говорит Ирина Наумкина.

Как сообщает источник «Собака.ru» в театре им. Волкова, административная часть тоже согласна с тем, что Туркалов должен покинуть театр.

– Происходят непонятные увольнения людей. Их просто вынуждают это сделать. Те, кто занимаются административными делами в театре, не поддерживают Туркалова. Однако художественно-постановочная часть особо никак не проявляет себя в этом противостоянии. Они придерживаются позиции главного художника Леонида Подосенова, а он ставленник Туркалова, – говорит сотрудник.

Источник «Собака.ru» также опроверг появившуюся информацию, что Алексей Туркалов спокойно следит за происходящим конфликтом. По мнению сотрудника театра, видно, что директор очень обеспокоен. В его кабинете постоянно проходят совещания.

Фото: сообщество Волковского театра во «ВКонтакте»