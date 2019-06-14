Театр им. Волкова осенью станет культурным наследием страны

Волковский театр в Ярославле к 1 сентября войдет в число особо ценных объектов культурного наследия страны. Правительство должно проработать соответствующий проект указа по поручению Владимира Путина. Об этом написал председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Его обращение опубликовано на сайте театрального общества.

– Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он так оперативно и мудро откликнулся на мое предложение по повышению статуса старейшего театра России. Не сомневаюсь, что этот статус позволит театру решить многие проблемы и создаст лучшие условия для реализации творческого потенциала, который, я знаю это точно, у волковцев огромный, – пишет Александр Калягин.

Отметим, это может серьезно поменять планы по объединению двух театров Ярославля и Санкт-Петербурга – Волковского и Александринского. Подобную инициативу озвучил в марте министр культуры Владимир Мединский. «Собака.ru» подробно рассказывала, что это стало поводом для скандала в сфере культуры. Объединение позже приостановил премьер-министр Дмитрий Медведев, сказав, что вопрос требует широких общественных обсуждений.

Кроме того, театр им. Волкова продолжается находиться в административном кризисе. Как сообщает источник «Собака.ru», большинство сотрудников театра недовольны директором Алексеем Туркаловым. Ранее художественный руководитель театра Евгений Марчелли написал письмо министру культуры с просьбой уволить Туркалова.