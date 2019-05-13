«Атмосфера в театре пока не мешает»: Евгений Марчелли репетирует новый спектакль в Ярославле

В ярославском театре им. Волкова начались репетиции нового спектакля – «Восемь любящих женщин». Пьесу французского писателя и драматурга Робера Тома ставит художественный руководитель Евгений Марчелли.

Напомним, недавно «Собака.ru» рассказывала о конфликте в ярославском театре. Марчелли попросил министра культуры уволить директора Алексея Туркалова. Вопрос до сих пор находится в подвешенном состоянии.

– Атмосфера в театре пока не мешает репетировать новый спектакль, – отметил Евгений Марчелли в разговоре с изданием «Собака.ru».

Несколько фото с репетиций опубликовала помощник режиссера Наталья Мундум.

По сюжету события разворачиваются во Франции середины прошлого века. Восемь женщин в загородной вилле готовятся отметить Рождество. Однако светлые настроения сменяет напряжение – оказывается, что кто-то убил владельца дома, и дамы начинают подозревать друг друга. Одну из ролей исполнит актриса Татьяна Коровина.

Татьяна Коровина в спектакле «Шесть персонажей в поисках автора».

– Мне часто говорили о том, как здорово работать с Евгением Марчелли. Но лучше один раз попробовать. Я в восторге! На репетиции буквально бежишь – они даются легко и просто. Мы проделали уже большой объем работы – за пару недель прошли весь первый акт, – поделилась впечатлениями Татьяна Коровина с редакцией «Собака.ru».

В спектакле также сыграют заслуженные артистки России Анастасия Светлова и Ирина Чельцова, а также Галина Ефанова, Александра Чилин-Гири, Ирина Наумкина, Яна Иващенко, Алена Тертова, Ярослава Мазо, Дарья Таран и Екатерина Девкина. Состав – исключительно женский.

Известно, что художник спектакля – Анастасия Бугаева, ранее работавшая в Ярославле над «Оперой нищих». Вероятнее всего, художником по свету будет Дмитрий «Митрич» Зименко, ставший недавно лауреатом «Золотой Маски» – главной театральной награды страны.

Премьера состоится в конце июня на большой сцене.