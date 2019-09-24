Стало известно, как будет выглядеть музей «Шинника»

Сегодня стало известно, как будет выглядеть будущий музей «Шинника». Эскизы экспозиции опубликовал генеральный директор клуба Дмитрий Горин.

«Если есть отзывы, то смело пишите. Обязательно вынесем на обсуждение», – призвал Дмитрий Горин во «ВКонтакте». Работа над созданием музея продолжается. Готовится смета проекта. Постоянная выставка представит историю клуба, расскажет о выдающихся игроках и наградах. Открыть музей собираются под западной трибуной стадиона. Футбольный клуб «Шинник» основан в 1957 году. Первые три сезона назывался «Химиком». Затем получил современное название. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице Первенства Футбольной национальной лиги. В прошлом – выступления в Премьер-лиге, а также Еврокубках.

Отметим, в среду, 25 сентября, «Шинник» сыграет в Ярославле с «Сочи» – клубом из элитного чемпионата страны. Встреча пройдет в рамках Кубка России – состоится 1/16 финала. Из-за этого на участке улицы Володарского около стадиона будет ограничена стоянка и остановка автомобилей. С 16:00 движение полностью перекроют, пока матч не будет окончен. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что ярославский «Локомотив» уволил главного тренера – четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Крэйга Мактавиша.