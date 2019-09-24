«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша

«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

«Это в стиле "Локомотива" – менять специалиста по ходу сезона. Удивляться отставке Мактавиша не стоит. Он не смог решить проблемы команды в обороне. И почти не делал никаких изменений по ходу неудачно складывающихся матчей. Кроме рокировки вратарей: Лазушин-Коновалов. Осложнялось все незнанием русского языка. Плюс, были проблемы с физическим состоянием ребят, их просто не хватало на весь матч. Может быть, все и наладилось бы со временем. Но в "Локомотиве" ждать не любят», – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Очевидно, причиной увольнения Мактавиша стала неудовлетворительная игра «Локомотива» на старте сезона. После 8 матчей ярославская команда находится на 21 месте в турнирной таблице чемпионата из 24. «Локомотив» смог выиграть только 3 игры, забить 20 шайб, а пропустить при этом 26. Легко можно было заметить, что количество болельщиков на трибунах убавлялось.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет спортивный директор «Локомотива» Александр Ардашев. Ранее он работал с фарм-клубом «Локомотива» и командами Высшей хоккейной лиги.

«Мы благодарим мистера Мактавиша за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», – сообщили в «Локомотиве».

Крэйг Мактавиш возглавил «Локомотив» в мае. Уже тогда эксперты указывали на недостаточный тренерский опыт канадского специалиста. В прошлом Мактавиш был одним из самых известных игроков НХЛ, четыре раза выигрывая Кубок Стэнли. После он больше работал в системе менеджмента клуба «Эдмонтон».

С Мактавишем был заключен двухлетний контракт. Вероятно, «Локомотив» выплатит тренеру его полную стоимость, несмотря на то что новый сезон КХЛ лишь стартовал.