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В Ярославле скоро появится каток, выигранный в конкурсе Nivea

Представители компании Nivea приехали в Ярославль, чтобы осмотреть территорию и технические возможности для возведения ледового корта около школы №9 имени Ивана Ткаченко. 

  • Фото: Мэрия Ярославля

Сейчас между руководством школы и представителями компании обсуждаются сроки выполнения работ. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что весной Ярославль победил в конкурсе, организованном Nivea

Это социальная программа, в рамках которой уже восстановлены 15 заброшенных «коробок» по всей России. Любой желающий может отправить заявку от своего города на ремонт какого-либо ледового корта. Если объект победит в публичном голосовании, то компания выполнит все работы за свой счет. 

– Очень важно, что спортивная площадка будет работать и зимой, когда мы зальём каток, и летом, когда будет уложен технологичный искусственный газон, – приводятся на сайте мэрии слова директора учебного учреждения Сергея Шевченко.

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Автор: ysobolev
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