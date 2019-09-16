В Ярославле скоро появится каток, выигранный в конкурсе Nivea
Представители компании Nivea приехали в Ярославль, чтобы осмотреть территорию и технические возможности для возведения ледового корта около школы №9 имени Ивана Ткаченко.
-
Фото: Мэрия Ярославля
Сейчас между руководством школы и представителями компании обсуждаются сроки выполнения работ. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что весной Ярославль победил в конкурсе, организованном Nivea.
Это социальная программа, в рамках которой уже восстановлены 15 заброшенных «коробок» по всей России. Любой желающий может отправить заявку от своего города на ремонт какого-либо ледового корта. Если объект победит в публичном голосовании, то компания выполнит все работы за свой счет.
– Очень важно, что спортивная площадка будет работать и зимой, когда мы зальём каток, и летом, когда будет уложен технологичный искусственный газон, – приводятся на сайте мэрии слова директора учебного учреждения Сергея Шевченко.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.