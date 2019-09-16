В Ярославле скоро появится каток, выигранный в конкурсе Nivea

Представители компании Nivea приехали в Ярославль, чтобы осмотреть территорию и технические возможности для возведения ледового корта около школы №9 имени Ивана Ткаченко.

Сейчас между руководством школы и представителями компании обсуждаются сроки выполнения работ. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что весной Ярославль победил в конкурсе, организованном Nivea.

Это социальная программа, в рамках которой уже восстановлены 15 заброшенных «коробок» по всей России. Любой желающий может отправить заявку от своего города на ремонт какого-либо ледового корта. Если объект победит в публичном голосовании, то компания выполнит все работы за свой счет.