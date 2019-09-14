Иван Проворов стал самым дорогим российским защитником в НХЛ
«Филадельфия» подписала новый контракт с воспитанником ярославского хоккея Иваном Проворовым, рассчитанный на 6 лет. Он будет получать больше, чем кто-либо еще из российских защитников, выступавших в НХЛ.
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Фото: nhl.com
Зарплата 22-летнего Ивана Проворова составит 6,75 миллиона долларов в год. Или 434,3 миллиона рублей.
– Я рад, что буду здесь еще 6 лет. У нас отличная структура, отличные игроки, отличные тренеры, – приводит слова хоккеиста сайт НХЛ.
В 2015 году «Филадельфия» выбрала Проворова в первом раунде драфта НХЛ. За этот клуб он начал выступать через год. За три минувших сезона Проворов набрал 97 очков – сделал 30 шайб и 67 результативных передач.
– На мой взгляд, он стоит таких денег. Проворов не пропустил ни одного матча с 2016 года – с момента, когда началась его карьера в НХЛ. Здорово работает над собой. Я летом видел, как он тренируется в Ярославле. Был поражен его профессионализмом, – рассказал изданию «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.
Иван Проворов родился в Ярославле в 1997 году. Здесь начал заниматься хоккеем. В юношеском возрасте переехал в США. Дважды завоевывал серебряные медали молодежного чемпионата мира – в 2016 году стал одним из самых результативных игроков сборной России. Вскоре, в 2017 году, дебютировал за основную команду сборной страны, став бронзовым призером.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что на минувшем драфте НХЛ были выбраны сразу 8 молодых хоккеистов ярославского «Локомотива».
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