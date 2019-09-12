Ярославцев приглашают в футбольное дореволюционное прошлое
Историческая реконструкция закрытия футбольного сезона 1914 года пройдет в городе Гаврилов-Яме, расположенном в 35 километрах от Ярославля. Вокруг поединка развернется спортивный праздник в стилистике начала XX века. Организаторы просят всех быть в одежде, отражающей эпоху.
Ретроматч 14 сентября в 14:30 откроет театрализованное представление «Как все начиналось». Однако уже с 12:30 все пришедшие смогут сыграть в лапту, городки, бабки и хоккей с мячом. Сам же исторический поединок состоится на первом провинциальном стадионе страны – «Труд». Он построен британцами в 1912 году.
– Участниками ретроспективы станут все гости праздника. Это замечательная возможность получить новые интересные впечатления, почувствовать себя частью истории. В прошлом году стадион впервые стал центром яркого праздника, который развернулся вокруг спортивной истории города. Ретроматчи прошли в июне и декабре. Каждая игра собрала более трех тысяч зрителей, – приводит Visit Yaroslavia слова заместителя директора департамента туризма Ярославской области Максима Цветкова.
Также в этот день откроется маркет местной еды, будут работать гигантский футбольный тир, квест, контактный музей и интерактивные площадки для детей.
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