Мальчик из Ярославля встретился со своим кумиром – Игорем Акинфеевым

– Будет ли продолжение у этой истории? Посмотрим... А пока эта фотография появилась во всех соцсетях и количество ее просмотров измеряется десятком тысяч. И это замечательно. Будь счастлив, Степа! – написала Елена Мильто на своей странице в Facebook.

На память капитан «армейцев» подарил Степану Махаличеву, мечтавшему о такой встрече, свою игровую футболку, на которой размашисто оставил автограф. Такое событие организовала член Общественной палаты Российской Федерации Елена Мильто.

Отметим, Игорь Акинфеев – один из самых известных российских футболистов. С самого начала своей карьеры, начавшейся в 1990-е годы, выступает за московский ЦСКА. Входит в список лучших вратарей XXI века, по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В 2018 году Акинфеев, играя за сборную России, стал народным героем, после того как отбил пенальти в матче Чемпионата мира против Испании.