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Ярославский «Локо» выиграл молодежный Кубок мира

Обладателем Кубка мира «Сириус» в третий раз стала ярославская молодежная команда «Локо». В финале им удалось без видимых сложностей победить канадцев – сборную AJHL. 

  • Фото: МХЛ

Матч завершился со счетом 3:0. Ярославцы забивали по одной шайбе в каждом периоде. Два гола на счету Григория Денисенко и один раз огорчить канадского голкипера удалось Никите Аноховскому, который в итоге признан самым ценным игроком турнира. Лучшим вратарем стал Владислав Окоряк, отстоявший в этой встрече на ноль. 

«Собака.ru» рассказывала, что против сборной AJHL «Локо» сыграл свой первый и напряженный матч на турнире. Посмотреть на игру тогда пришел Владимир Путин, который затем проследовал к ярославцам в раздевалку. 

  • Фото: МХЛ

Кубок мира среди молодежных команд проходил в Сочи. За него боролись 8 команд из Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии, Канады, США и России.

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Автор: ysobolev
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