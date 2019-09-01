Ярославский «Локо» выиграл молодежный Кубок мира

Обладателем Кубка мира «Сириус» в третий раз стала ярославская молодежная команда «Локо». В финале им удалось без видимых сложностей победить канадцев – сборную AJHL.

Матч завершился со счетом 3:0. Ярославцы забивали по одной шайбе в каждом периоде. Два гола на счету Григория Денисенко и один раз огорчить канадского голкипера удалось Никите Аноховскому, который в итоге признан самым ценным игроком турнира. Лучшим вратарем стал Владислав Окоряк, отстоявший в этой встрече на ноль.

«Собака.ru» рассказывала, что против сборной AJHL «Локо» сыграл свой первый и напряженный матч на турнире. Посмотреть на игру тогда пришел Владимир Путин, который затем проследовал к ярославцам в раздевалку.