Ярославский «Локо» выиграл молодежный Кубок мира
Обладателем Кубка мира «Сириус» в третий раз стала ярославская молодежная команда «Локо». В финале им удалось без видимых сложностей победить канадцев – сборную AJHL.
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Фото: МХЛ
Матч завершился со счетом 3:0. Ярославцы забивали по одной шайбе в каждом периоде. Два гола на счету Григория Денисенко и один раз огорчить канадского голкипера удалось Никите Аноховскому, который в итоге признан самым ценным игроком турнира. Лучшим вратарем стал Владислав Окоряк, отстоявший в этой встрече на ноль.
«Собака.ru» рассказывала, что против сборной AJHL «Локо» сыграл свой первый и напряженный матч на турнире. Посмотреть на игру тогда пришел Владимир Путин, который затем проследовал к ярославцам в раздевалку.
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Фото: МХЛ
Кубок мира среди молодежных команд проходил в Сочи. За него боролись 8 команд из Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии, Канады, США и России.
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