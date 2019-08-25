Владимир Путин поздравил ярославских хоккеистов с победой и зашел к ним в раздевалку

Ярославский «Локо» обыграл в стартовом поединке молодежного Кубка мира «Сириус» канадскую команду – сборную AJHL из провинции Алберта. Глава государства произвел символическое вбрасывание перед матчем. После – зашел в раздевалку к игрокам.

Встреча получилась напряженной. После первого периода «Локо» уступал со счетом 0:2. Во второй двадцатиминутке отставание сократил Максим Денежкин – 1:2. В третьем отрезке матча счет сравнял Кирилл Слепец – 2:2. До конца основного времени оставалось чуть больше минуты, когда Илья Миронов вывел команду вперед – 3:2. В итоге – победа «Локо».

После такого триумфа Владимир Путин проследовал в раздевалку к хоккеистам. Назвал их молодчиками и поздравил с победой.

Среди прочих высокопоставленных зрителей, которые наблюдали за матчем ярославцев на трибуне, были премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, глава Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов, а также двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Кубок мира среди молодежных команд проходит в Сочи. В его розыгрыше принимают участие восемь команд из Швеции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Финляндии, Канады, США и России, которую представляет «Локо» – действующий обладатель Кубка Харламова. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что клубы НХЛ проявили интерес к молодым ярославским хоккеистам.