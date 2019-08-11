Ярославские хоккеисты выиграли престижный Кубок Глинки / Гретцки

Ярославские хоккеисты в составе юниорской сборной России по хоккею выиграли Кубок Глинки / Гретцки. Победа на этом турнире для команды нашей страны стала первой с 1995 года. Из воспитанников ярославского хоккея в составе были вратарь Егор Гуськов, нападающие Павел Тютнев и Еремей Шумилин.

В финальном матче была обыграна сборная Канады. Поединок выдался напряженным – завершился со счетом 3:2 в пользу россиян. В прошлом турнир был известен как Юниорский Кубок Мира. Сейчас он назван в честь двух прославленных хоккеистов – чеха Ивана Глинки и канадца Уэйна Гретцки. Игрокам сборных, которые принимают в нем участие, не должно быть больше 18 лет.