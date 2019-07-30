Ярославцы на причудливом самолете рухнули в Гребной канал Москвы

Не взлетим, так поплаваем. Команда из Ярославля выступила на известном фестивале Red Bull Flugtag, который прошел в Москве. Его участники разгоняли на рампе, находящейся по середине Гребного канала Москвы, свои самодельные летальные аппараты порой самых причудливых форм. Как правило, все они на радость зрителям эффектно падали в воду, пролетев считанные метры.

Жюри оценивали дальность полета, креативность перфоманса, который устраивала каждая команда перед запуском, а также необычность самого воздушного судна. Видео выступления ярославцев уже опубликовано во «ВКонтакте».

– По моему мнению, выступили более чем достойно! Мы узнали всю кухню изнутри, и в следующий раз #redbullflugtag жди, Ярославль приедет ещё круче! Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, кто болел непосредственно около взлетной, кто болел на трибунах, – пишет Сергей Бараев. Всего в соревновании приняли участие 40 команд со всей страны. Призовое место команда из Ярославля не заняла. Победителями стали москвичи, построившие летательный аппарат в виде розового кролика. Он улетел на 33 метра, установив рекорд России. Их прыжок – последний в подборке самых лучших.