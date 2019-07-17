Нападающий Артем Анисимов переходит в «Оттаву»

Воспитанник ярославского хоккея Артем Анисимов будет выступать за другой клуб НХЛ. В результате обмена он переходит из «Чикаго» в «Оттаву». Взамен в американскую команду из столицы Канады отправляется Зак Смит.

Контракты обоих игроков рассчитаны до 2021 года. Анисимов будет получать 4,55 миллиона долларов в год. Смит – чуть меньше – 3,25 миллиона долларов.

Болельщики «Оттавы» в Facebook сожалеют об уходе Зака Смита, игравшего за клуб с 2008 года, но приветствуют россиянина.

– Надеюсь, Анисимов отлично сыграет за нас. Буду скучать по Смиту. Наш лучший 15 номер за все время, – пишет Александр Одетт.

Хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк в разговоре с изданием «Собака.ru» отметил, что «Оттава» вряд ли будет в ближайшее время бороться за Кубок Стэнли – главный трофей лиги.

– Анисимов сменил один клуб, не попавший в плей-офф, на другой, также оставшийся за пределами игр на вылет. Для него ничего принципиально не поменялось – просто смена обстановки. В «Оттаве», как и в «Чикаго», идет перестройка. Примечательно, что владелец нового клуба Артема Анисимова – Юджин Мельник. Этнически – украинец. Считалось, что он русофоб и принципиально с российскими игроками дело не имеет. Однако теперь сразу два наших соотечественника присоединились к канадской команде – ранее состав пополнил Никита Зайцев, – рассказал Дмитрий Жданюк.

Артем Анисимов родился в Ярославле. Этой весной нападающему исполнился 31 год. С 2005 по 2007 годы он играл за «Локомотив». Возвращался сюда и во время локаута в сезоне 2012-2013. В НХЛ Анисимов с 2008 года – начинал в «Нью-Йорк Рейнджерс». За все время, проведенное в Национальной хоккейной лиге, он сыграл 703 матча, забросив 163 шайбы и сделав 184 результативные передачи.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что клуб сменил и другой воспитанник ярославского хоккея – вратарь Семен Варламов. Кроме того, на прошедшем драфте сразу несколько клубов НХЛ проявили интерес к молодым хоккеистам «Локомотива».