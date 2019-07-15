Над Ярославской областью поднимутся воздухоплаватели

Можно не только посмотреть, но и подняться в небо самому. В конце этой недели в Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России».

– Это одно из самых зрелищных туристических событий, – уверена директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова.

Воздушные шары сперва окажутся над Переславлем-Залесским. Здесь участники пробудут с 18 по 21 июля, причем в субботнюю ночь проведут в небе «Воздушную оперу» – все аэростаты будут светиться под классическую музыку.

Вечером 19 июля воздушные шары можно искать в небе над Ростовом, а с 26 по 28 июля воздухоплаватели прибудут в Ярославль, где тоже запланировано ночное свечение – оно состоится в Левцово. С подробной программой можно ознакомиться на сайте Федерации воздухоплавателей Ярославской области.

Фото: И. Шелапутина