Устрой дестрой: в Ярославле пройдут автобои на выживание

Разбить машины соперников, чтобы победить. В Ярославле 10 августа пройдут автобои на выживание. Несмотря на всю жестокость соревнования, вместе с пилотами-мужчинами в нем примет участие и многократная финалистка конкурсов красоты, победительница «Миссис International Ярославль 2017» Лиза Флорес. Она увлекается экстремальными видами спорта.

– Девушка будет управлять боевым автомобилем, построенным на базе 29-й «Волги», и бороться за победу на равных, – сообщают организаторы.

Главная цель битвы – вывести машину противника из строя. Рингом станет Велодром на Ленинградском проспекте. Соперники будут врезаться, таранить друг друга, выбивать колеса. Табу только одно – водительская дверь. В нее бить запрещено, согласно правилам.

На автобои, проходящие по принципу «все против всех», выйдут также известный блогер и руководитель эксклюзивных автомобильных проектов Константин Маркин, ярославский ретро-коллекционер Константин Уткин, пилот из Москвы Дмитрий Парамонов, а также другие.

Помимо боев, в программе выставки автозвука и ретро-автомобилей, парад мототехники, силовое шоу, танцы и розыгрыш призов. Откроются фуд-корты. Напомним, автобои на выживание прошли в Ярославле впервые в прошлом году. Тогда интерес к ним проявили несколько тысяч зрителей.