Нападающий Тай Рэтти перешел из НХЛ в ярославский «Локомотив»

Канадец Тай Рэтти стал игроком «Локомотива». Ярославский клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 26-летним нападающим. Он стал пятым легионером в команде.

– 7 лет назад Тай Рэтти забивал на нашем льду за молодёжную сборную Канады. Теперь он будет забивать здесь за «Локомотив», – пишут в клубе.

Минувшие два сезона Рэтти провел в НХЛ – в составе «Эдмонтона». Именно с этой командой связана и профессиональная карьера нового главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша. «Собака.ru» рассказывала, что 60-летний специалист в прошлом играл здесь с легендарным Уэйном Гретцки, затем был тренером, генеральным менеджером и вице-президентом по хоккейным операциям.

– Не буду исключать, что переход курировал Мактавиш, которому прекрасно известны его игровые качества. Они точно пересекались. Тай Рэтти полон сил. Он выходил в одном звене с главной звездой НХЛ – Коннором Макдэвидом. Думаю, что он будет не отбывать номер на поле, а выкладываться по полной. Это, пожалуй, хорошая замена Брэндону Козуну, – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» хоккейный обозреватель Дмитрий Жданюк.

Всего за океаном Рэтти провел 99 матчей. В прошлом сезоне – 50, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Высоки его позиции были и на драфте – «Сент-Луис» его выбрал под общим 32 номером в 2011 году.

– В итоге у нас получается одна из самых ударных троек лиги – Тай Рэтти, Стефан Да Коста и Антон Ландер, – продолжает Дмитрий Жданюк.

На этой неделе главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш сказал журналистам, что команда будет играть в быстрый хоккей с обилием голевых моментов.

Напомним, ранее «Собака.ru» сообщала о том, что воспитанник ярославской хоккейной школы Семен Варламов сменил клуб в НХЛ. Он стал вратарем «Нью-Йорк Айлендерс».

Фото: Ярослав Неелов