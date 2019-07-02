Вратарь Семен Варламов сменил клуб в НХЛ

Ярославский вратарь Семен Варламов теперь будет выступать за «Нью-Йорк Айлендерс». Он подписал четырехлетний контракт, в рамках которого будет получать 5 миллионов долларов в год.

– Когда была возможность подписать контракт с «Айлендерс», это стало простым решением для меня, – цитирует слова Семена Варламова официальный сайт НХЛ.

До этого воспитанник ярославской хоккейной школы и бывший игрок «Локомотива» защищал ворота «Колорадо Эвеланш» – здесь он провел восемь сезонов. Согласно статистике НХЛ, в прошлом сезоне Варламов выходил на лед в 49 матчах, отразив 90,9% бросков. Однако ряд спортивных экспертов порой сомневались в успешности карьеры голкипера.

Отметим, партнером 31-летнего россиянина на вратарской позиции в Нью-Йорке будет 33-летний немец Томас Грайсс.

– Вообще у «Айлендерс» очень интересная ситуация. На роль основного вратаря будут претендовать игроки, которые в минувшем сезоне были вторыми номерами. Варламов – в «Колорадо», а Грайсс – в «Айлендерс». Это хороший способ для Семена перезагрузить карьеру, – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Фото: Ярослав Неелов

Семен Варламов родился в Самаре, но в 11 лет переехал заниматься хоккеем в Ярославль. В итоге за основную команду «Локомотива» он отыграл два сезона – с 2006 по 2008 годы. После – уехал в «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал его на драфте под общим 23 номером. Всего в НХЛ Варламов провел 448 игр.

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что совсем недавно несколько клубов Национальной хоккейной лиги заинтересовались в молодых игроках ярославского «Локомотива».