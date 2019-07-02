Девушка из Ярославля установила мировой рекорд в плавании

В конце мая Екатерина Михайлушкина праздновала Последний звонок, а 27 июня установила женский мировой рекорд в плавании в ластах на 100-метровой дистанции, которую она преодолела за 38,06 секунды.

Этот успех принес 17-летней девушке золото на Чемпионате Европы в Греции.

– С 1992 года этот рекорд принадлежал китаянкам, мы вернули его РОССИИ! Екатерина закончила школу на отлично! – пишет тренер спортсменки Елена Аргунова в Facebook.

Екатерина Михайлушкина – одна из самых молодых Заслуженных мастеров спорта в России. Член сборной страны. Она неоднократно первенствовала на соревнованиях. Так, в 2016 году стала двукратной чемпионкой мира в эстафетах.