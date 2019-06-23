Восемь ярославских хоккеистов выбраны на драфте НХЛ

В Ванкувере завершился 57-й драфт Национальной хоккейной лиги. Клубы выбрали 28 молодых хоккеистов из России. Такое количество – историческое событие. Больше российских юниоров было задрафтовано лишь 16 лет назад.

Сразу 8 хоккеистов было выбрано из системы ярославского «Локомотива». «Миннесота» заинтересована в форварде Владиславе Фирстове. «Нью-Джерси» – в защитнике Данииле Мисюле. «Эдмонтон» выбрал вратаря Илью Коновалова и нападающего Максима Денежкина. «Калгари» – Илью Николаева. «Аризона» – Александра Дарьина. «Каролина» – Кирилла Слепца. «Бостон» – Романа Бычкова. Все хоккеисты попали в драфт во 2-7 раундах.

– Не припомню, чтобы в предыдущие годы было такое большое количество воспитанников «Локомотива», выбранных на драфте НХЛ. Это показатель правильной работы клуба. И не важно, поедут ли хоккеисты в Северную Америку. Очень интересно было бы посмотреть на многих в НХЛ. Но сначала пусть ребята принесут Ярославлю Кубок Гагарина, – отметил в разговоре с изданием «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Драфт НХЛ проводится каждый год. В семи раундах команды лиги выбирают игроков, на которых получают права – при переезде в Северную Америку они сперва смогут играть только в тех клубах, которые предпочли их на драфте. Не факт, что в итоге все отмеченные хоккеисты окажутся в НХЛ.

Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что вратарь Илья Коновалов стал лучшим новичком сезона в КХЛ.

Фото: сообщество ХК «Локомотив» и сайт Национальной хоккейной лиги