Стали известны самые любимые спортсмены ярославцев

Согласно соцопросу, самый любимый ярославский спортсмен – Иван Ткаченко. Капитан «Локомотива» погиб в авиакатастрофе 2011 года вместе с командой.

На втором месте в списке фаворитов – вратарь Семен Варламов. Воспитанник саратовского и ярославского хоккея, бывший игрок «Локомотива» сейчас защищает ворота «Колорадо Эвеланш» в НХЛ.

Третье место поделили еще два хоккеиста и волейболист. Это родившийся в Ярославле Сергей Мозякин, который сейчас выступает за магнитогорский «Металлург», обладатель Кубка Стэнли и бывший игрок «Локомотива» Андрей Локтионов, а также Олимпийский чемпион, некогда игрок ярославского волейбольного клуба, а теперь диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов.

Заметим, 49% опрошенных не смогли назвать своего любимого ярославского спортсмена. Исследование проводил «Институт развития стратегических инициатив». В опросе участвовали молодые люди от 14 до 30 лет: в основном это учащиеся и студенты. Большинство – 84% – интересуются спортивными событиями в стране, а 67% – уделяют внимание им и на региональном уровне.

По мнению респондентов, самыми известными спортсменами из Ярославля являются бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер «Локо» Егор Подомацкий, фехтовальщик Илья Дягтерев, уже названный Сергей Мозякин, не раз устанавливавший рекорды в отечественной хоккейной лиге, пловец Кирилл Абросимов, трижды побеждавший на чемпионатах Европы, а также фристайлист Илья Буров, завоевавший бронзовую медаль на недавних Олимпийских играх.

Если говорить о спортсменах всей страны, то ярославцы испытывают симпатии к Хабибу Нурмагомедову, Артему Дзюбе, Игорю Акинфееву, Федору Емельяненко и Александру Овечкину. Примечательно, что в контексте всей истории лучшим спортсменом страны, по мнению ярославцев, является футбольный вратарь Лев Яшин.