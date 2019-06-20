Игрок московского ЦСКА может перейти в «Шинник»

Ярославский футбольный клуб может вскоре пополнить полузащитник московского ЦСКА Иван Олейников. О совершившемся трансфере сегодня сообщило издание «Спорт-Экспресс». Однако в ярославском клубе новость комментируют осторожно, говоря о том, что контракт пока не подписан.

Ивану Олейникову в августе исполнится 21 год. За ЦСКА он сыграл два матча в рамках Кубка России – осенью 2017 года против «Авангарда» и в 2018-м против «Тюмени». Однако состоял в системе «армейцев» с 2015 года. Этой зимой Олейников перешел в воронежский «Факел» на правах аренды.

Ярославский «Шинник» выступает в Первенстве Футбольной национальной лиги. Минувший сезон команда завершила на 6 месте.

Фото: Twitter-аккаунт ПФК ЦСКА и сообщество «Шинника» во «ВКонтакте»