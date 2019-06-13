Кубок Стэнли могут привезти в Ярославль?

Сегодня ночью «Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли, оказавшись сильнее в финальной серии плей-офф НХЛ «Бостон». Кубок над головой поднял один из лидеров клуба – россиянин Владимир Тарасенко.

Нападающий родился в Ярославле, поэтому некоторые поклонники хоккея, следившие за противостоянием, предположили, что Тарасенко может привезти трофей в родной город. Однако вероятность этого невысока.

– Владимир Тарасенко – большой молодец, как настоящий лидер тащил команду в самые важные моменты. В том числе и в последнем мачте. Единственное, о чем можно жалеть, в Ярославле Кубок Стэнли пока не побывает. Тарасенко хоть и родился здесь, когда его отец – Андрей Тарасенко выступал за ярославское «Торпедо», но большую часть жизни провёл в Новосибирске. Именно туда кубок и поедет, – отметил хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Отметим, впервые в Россию Кубок Стэнли привезли Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов летом 1997 года. Они стали его обладателями в составе «Детройта». Правда, путешествует всегда лишь официальная копия кубка – оригинал остается в Зале Хоккейной Славы в Торонто. В Ярославль американский трофей еще никто никогда не привозил.