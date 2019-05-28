Лучшим новичком сезона в КХЛ стал вратарь «Локомотива»

Вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги. Торжественная церемония закрытия сезона КХЛ прошла в Москве. Были отмечены отличившиеся игроки.

В июле Илье Коновалову исполнится 21 год. Он родился в Ярославле. Здесь же и начал заниматься хоккеем – в пять лет его привел в спорт папа. Сезон 2018-2019 годов стал дебютным для молодого вратаря на взрослом уровне. И неожиданно для всех Коновалов получил статус основного голкипера «Локомотива».

Первым примечательным успехом стал матч в начале октября с одной из сильнейших команд лиги – СКА. Коновалов сыграл «на ноль», отразив 38 бросков. Всего по ходу сезона он 10 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. В регулярном чемпионате Илья Коновалов провел 45 игр, отразил 1004 шайбы – 93% бросков. В плей-офф сыграл 8 матчей, справился со 162 шайбами – 90,3% всех бросков.

– Илья – хороший парень, приятный в общении. Никогда не хвалится своими успехами, всегда старается работать над собой – устраняет мелкие недочеты, которые есть у любого вратаря. Это признание – большая его заслуга. Приятно видеть, что Коновалов не боится конкуренции. Он уверенный в своей игре. Надеюсь, и в следующем сезоне на Илью сделает ставку тренерский штаб, – рассказал изданию «Собака.ru» хоккейный комментатор Дмитрий Жданюк.

Фото: Ярослав и Юлия Нееловы