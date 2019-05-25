«Хороший парень, но…»: Владимир Вуйтек о новом тренере «Локомотива»

Владимир Вуйтек, который в 2002 и 2003 годах привел «Локомотив» к чемпионству, оценил назначение Крэйга Мактавиша на должность главного тренера ярославской команды.

– Не знаю, как у него получится. Хотя с Крейгом знаком – когда мой сын играл за «Эдмонтон», я был несколько раз в их расположении. И там познакомился с Мактавишем. Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер. У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в «Локомотиве», – сказал Владимир Вуйтек в интервью изданию «Известия».

«Собака.ru» сообщала, что новым главным тренером ярославской команды стал канадец Крэйг Мактавиш – в прошлом известный хоккеист НХЛ, четыре раза выигравший «Кубок Стэнли». Его всегда отличало отсутствие шлема на голове.

Завершив игровую карьеру, Мактавиш стал тренером. Однако в 2013 году отошел еще дальше от ледовой площадки – стал генеральным менеджером «Эдмонтона».

Отметим, вскоре он должен решить, какие специалисты будут помогать ему в работе с «Локомотивом».