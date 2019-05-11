Александр Елесин уезжает из ярославского «Локомотива» в НХЛ

Защитник «Локомотива» Александр Елесин переходит в «Калгари Флэймз». Контакт с клубом Национальной хоккейной лиги рассчитан на два года. Минувшей ночью в социальных сетях ярославской команды появилось подтверждение этой информации.

– Желаем успешно проявить себя в Северной Америке. Но мы не прощаемся и всегда ждем дома, – сообщают в «Локомотиве».

В завершившемся сезоне Александр Елесин провел 55 матчей за ярославский клуб. Забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач.

Команда «Калгари», куда переходит защитник, не отличилась успехом в прошедшем плей-офф НХЛ. Она вылетела в первом раунде. Кубок Стэнли клуб выигрывал лишь в сезоне 1988-1989 годов. Примечательно, что с 1992 по 1995 годы главным тренером «Калгари» был канадец Дэйв Кинг, работавший с 2014 по 2015 годы в Ярославле.

В феврале Александру Елесину исполнилось 23 года. Он родился в Ярославле, где и начал заниматься хоккеем. Вместе с «Локо» выиграл Кубок Харламова в 2016 году, а до этого – серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата.

Отметим, в это межсезонье «Локомотив» также покинули Брэндон Козун, Андрей Локтионов, Петри Контиола, Данил Юртайкин и Егор Коршков.