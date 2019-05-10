В Ярославле пройдет кибертурнир, посвященный Дню города

Выявить сильнейших киберспортсменов Ярославля и объединить игроков из ближайших регионов. Таковы одни из целей турнира по NHL19, который пройдет в День города.

Информацию о соревновании, которое пройдет 25 мая, опубликовало Управление по физической культуре и спорту Ярославля. Участниками станут первые 32 игрока, которые отправят заявку в сообществе во «ВКонтакте».

– По итогам бескомпромиссной и честной борьбы определятся победитель и призеры турнира, которые между собой разделят общий призовой фонд размером в 30 000 рублей, – заявляют организаторы.

Так, победитель получит 15 тысяч рублей. Тот, кто займет второе место – 15, а третье – 5 тысяч. Правда, за участие всем придется заплатить по 300 рублей.

Периоды будут длиться по 4 минуты. Если потребуется овертайм, то на него отведут 5 минут в режиме игры 3 на 3. Далее при необходимости – буллиты.

Хоккейный симулятор NHL19 – 28 игра популярной серии – создан канадским подразделением корпорации Electronic Arts. Релиз состоялся минувшей осенью.