В Иванове бесплатно выступит Игорь Манн

Один из ведущих и самых известных специалистов по маркетингу в России, автор нескольких книг Игорь Манн выступит на бесплатном форуме «Мой Бизнес» в Иванове. Он расскажет о том, как заниматься предпринимательством.

«Предпринимательству, как и любви, все возрасты покорны. Но важно входить в предпринимательство готовым: морально, физически, с необходимыми знаниями и поддержкой», – приводятся слова Игоря Манна на сайте регионального правительства.

Также среди спикеров – директор агентства «Взрывной PR» Роман Масленников, эксперт по продвижению в Instagram Инди Гогохия, глава имидж-лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, ведущий эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина и другие.

Однодневный федеральный форум состоится 18 сентября. Он направлен на популяризацию предпринимательства. Пришедшим расскажут о перспективах развития бизнеса в Ивановской области, рекламе и маркетинге. Кроме того, о том, как получить государственную поддержку. Иваново принимает его первым из российских регионов.