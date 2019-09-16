Ярославский студент выиграл грант в полмиллиона на новый жанр циркового искусства

Студент Даниил Шаронов из Ярославля получит грант в 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Цирк уехал». Он победил в гранатовом конкурсе молодежного форума «Таврида». На эти деньги молодой человек планирует придумать новый жанр циркового искусства.

Идея Шаронова и соавторов заявки – на базе Ярославского батутного центра собрать гимнастов, которые обычно заканчивают карьеру в 16-20 лет, чтобы они могли дальше творчески развиваться и вовлекать в это дело молодежь. Вместе они будут готовить цирковые выступления.

«Некий симбиоз акробатических трюков и постановки творческих хореографических номеров. Без насилия над животными – все прекрасно! А артисты будут профессиональные – акробаты, гимнасты, просто молодежь – спортсмены, студенты, которые заинтересованы в этом», –рассказал ярославец.

Форум «Таврида» проходит в Крыму в формате творческих резиденций – «Таврида танцы» завершила свою работу сегодня. В рамках нее гранты получили 6 проектов на общую сумму 2 миллиона 750 тысяч рублей.