18+

В Костромской области можно отдать ребенка в садик с двух месяцев

Группа для детей от 2 месяцев появилась в городе Волгореченске Костромской области. В детском саду «Крепыш» для них выделено 10 мест, из которых 7 уже заняты. 

  • Фото: Администрация Костромской области

Кормление – каждые 3 часа, а также сон 2-3 раза в день. Воспитатели прошли специальную подготовку. Группа раннего развития рассчитана для детей до полутора лет.

В помещении имеются стулья для кормления, пеленальные столы, манежи, развивающие коврики – вся мебель и игрушки закуплены с учетом возраста. Как сообщают в региональной администрации, оборудование пространства обошлось в 700 тысяч рублей. 

Отмечается, что существование такой группы позволит родителям раньше выйти из декретного отпуска на работу.  

  • Фото: Администрация Костромской области

Сегодня в российские ясли в основном отдают детей с полутора лет, а в детский сад, когда им исполнится 2-3 года. Практика частных учреждений может отличаться от государственных. Не стоит забывать и про длинные очереди на запись. 

Отметим, с первых месяцев в детский сад можно было отдавать детей в СССР – ровно как, например, сейчас в Израиле и Франции. Однако психологи считают, что в возрасте от 7 до 18 месяцев ребенку особенно необходима близость с мамой и папой. Такое отстранение может спровоцировать у детей тревожность и боязнь одиночества в будущем. Впрочем, принятие окончательного решения всегда зависит от родителей.

Добавим, отпуск по уходу за ребенком в России длится до 3 лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Instagram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: ysobolev
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты