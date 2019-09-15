В Костромской области можно отдать ребенка в садик с двух месяцев

Группа для детей от 2 месяцев появилась в городе Волгореченске Костромской области. В детском саду «Крепыш» для них выделено 10 мест, из которых 7 уже заняты.

Кормление – каждые 3 часа, а также сон 2-3 раза в день. Воспитатели прошли специальную подготовку. Группа раннего развития рассчитана для детей до полутора лет.

В помещении имеются стулья для кормления, пеленальные столы, манежи, развивающие коврики – вся мебель и игрушки закуплены с учетом возраста. Как сообщают в региональной администрации, оборудование пространства обошлось в 700 тысяч рублей.

Отмечается, что существование такой группы позволит родителям раньше выйти из декретного отпуска на работу.