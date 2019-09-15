В Костромской области можно отдать ребенка в садик с двух месяцев
Группа для детей от 2 месяцев появилась в городе Волгореченске Костромской области. В детском саду «Крепыш» для них выделено 10 мест, из которых 7 уже заняты.
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Фото: Администрация Костромской области
Кормление – каждые 3 часа, а также сон 2-3 раза в день. Воспитатели прошли специальную подготовку. Группа раннего развития рассчитана для детей до полутора лет.
В помещении имеются стулья для кормления, пеленальные столы, манежи, развивающие коврики – вся мебель и игрушки закуплены с учетом возраста. Как сообщают в региональной администрации, оборудование пространства обошлось в 700 тысяч рублей.
Отмечается, что существование такой группы позволит родителям раньше выйти из декретного отпуска на работу.
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Фото: Администрация Костромской области
Сегодня в российские ясли в основном отдают детей с полутора лет, а в детский сад, когда им исполнится 2-3 года. Практика частных учреждений может отличаться от государственных. Не стоит забывать и про длинные очереди на запись.
Отметим, с первых месяцев в детский сад можно было отдавать детей в СССР – ровно как, например, сейчас в Израиле и Франции. Однако психологи считают, что в возрасте от 7 до 18 месяцев ребенку особенно необходима близость с мамой и папой. Такое отстранение может спровоцировать у детей тревожность и боязнь одиночества в будущем. Впрочем, принятие окончательного решения всегда зависит от родителей.
Добавим, отпуск по уходу за ребенком в России длится до 3 лет.
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