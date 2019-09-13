Житель Ярославской области стал лучшим гидом России
Виталий Малеев из города Мышкина Ярославской области стал победителем в музейной номинации конкурса «Лучший гид России». Он артистично рассказал о «Всемирном центре управления делами мышей».
На конкурс Русского географического общества поступило 646 видеороликов. Участники со всей страны представляли в них на суд жюри экскурсию примерно на 2 минуты. Художественных границ – не было.
«Всемирный центр управления делами мышей» – экспозиция туристического комплекса «Мышкины палаты». Она иронично повествует о том, как эти грызуны на протяжении всей истории оказывались полезными для человека: например, в науке, медицине и космосе. Обыгрывает и название города.
– Мыши трудятся не только на земле, они с удовольствием покоряют космос. Первые мыши вылетели в 1960 году на космическом аппарате вместе с собаками Белкой и Стрелкой. А в 2020 году мышинные космонавты отправятся на Марс. И на землю Марса вступит не нога человека, а маленькая мышинная серая лапка, – рассказывает в ролике Виталий Малеев.
Имена победителей, а ими стали 6 человек, объявили сегодня в Москве. Номинации: «Проводник», «Музей», «Город», «До 18 лет» и «Московский гид».
«Собака.ru» рассказывала, что в конкурсе принимала участие также Любовь Левина, научный сотрудник Ярославского художественного музея. Она рассказывала о жизни скульптора Александра Опекушина, который стал автором известного памятника Пушкину в Москве. Дом-музей, посвященный лепному делу, находится в 30 километрах от Ярославля.
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