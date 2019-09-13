Житель Ярославской области стал лучшим гидом России

Виталий Малеев из города Мышкина Ярославской области стал победителем в музейной номинации конкурса «Лучший гид России». Он артистично рассказал о «Всемирном центре управления делами мышей».

На конкурс Русского географического общества поступило 646 видеороликов. Участники со всей страны представляли в них на суд жюри экскурсию примерно на 2 минуты. Художественных границ – не было.

«Всемирный центр управления делами мышей» – экспозиция туристического комплекса «Мышкины палаты». Она иронично повествует о том, как эти грызуны на протяжении всей истории оказывались полезными для человека: например, в науке, медицине и космосе. Обыгрывает и название города.