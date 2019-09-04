Ярославцы заплатили более 16 миллиардов за услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги – главная строка расходов жителей Ярославской области. На них ушло в общей сложности 16,2 миллиарда рублей. Свежие данные о тратах населения за первую половину 2019 года опубликовал Ярославльстат.

Такая сумма почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На втором месте – оплата телекоммуникационных услуг – 5,7 миллиардов. Это, например, абонентская плата сотовым операторам и интернет-провайдерам. Третье место – транспортные услуги.

Меньше всего – 67 миллионов – с января по июль ярославцы отдали ветеринарам. Более 177 миллионов заплатили за пересылку почты, в том числе курьерские отправления. На физическую культуру и спорт ушли 260 миллионов.