18+

Ярославцы заплатили более 16 миллиардов за услуги ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги – главная строка расходов жителей Ярославской области. На них ушло в общей сложности 16,2 миллиарда рублей. Свежие данные о тратах населения за первую половину 2019 года опубликовал Ярославльстат.

Такая сумма почти на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. На втором месте – оплата телекоммуникационных услуг – 5,7 миллиардов. Это, например, абонентская плата сотовым операторам и интернет-провайдерам. Третье место – транспортные услуги. 

Меньше всего – 67 миллионов – с января по июль ярославцы отдали ветеринарам. Более 177 миллионов заплатили за пересылку почты, в том числе курьерские отправления. На физическую культуру и спорт ушли 260 миллионов. 

Бытовые расходы составили 2,5 миллиарда. Самые весомые статьи расходов здесь – оплата ремонта автомобилей – 1,1 миллиард, ремонт жилья – 338 миллионов, ритуальные услуги – 319 миллионов, а также 273 миллиона жители потратили на поход в парикмахерские.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Instagram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: ysobolev
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты