В Ярославле нашли клинок с инициалами Николая II

Оружие времен Первой мировой войны нашли в Губернаторском саду Ярославского художественного музея. Рабочие разбирали завалы в заброшенной постройке XIX века. На рукоятке обнаруженного клинка можно увидеть инициалы Николая II – последнего русского императора. Рядом находилось ружье.

Клинок – это, скорее всего, офицерская шашка. Ружье по своему внешнему виду напоминает винтовку Мосина – она была взята на вооружение Русской Императорской Армией в 1891 году.

На место оперативно прибыли криминалисты. Предметы забрали на экспертизу. Она продлится не дольше 15 дней. Затем оружие изучат уже специалисты, которые и смогут установить точную датировку.

– При каких-либо реставрационных работах здесь – около Губернаторского дома – ничего подобного не находили, – отметила Виктория Горшкова, заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея.

До революции в этой постройке были хозяйственные помещения. После – жильцы расположенных напротив домов использовали эти стены в качестве сарая.