В школы Ярославля отправились 65 тысяч учеников

В Ярославле отметили День знаний. Торжественные линейки, в силу календарных особенностей этого года, прошли сегодня – 2 сентября. В первом классе будут учиться 7,4 тысячи детей. Всего в 86 учебных учреждениях города насчитываются 65 тысяч школьников.

Фото: Мэрия Ярославля

Для студентов праздник состоялся на Советской площади. С приветственным словом к ним обратился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Очень скоро именно вам придется решать самые сложные вопросы экономики, политики, общественной жизни. Особо хочу поздравить первокурсников. Вас ждут научные открытия, встречи, творческая и общественная деятельность. Наверное, будут впереди и трудности, но их преодоление научит вас решать проблемы и добиваться поставленной цели, – приводятся слова Дмитрия Миронова на сайте областного правительства.

Фото: Правительство Ярославской области

«Собака.ru» рассказывала, что здесь же состоялся концерт. На сцене выступила популярная группа 5sta Family. Высшее образование в Ярославской области получают 30,4 тысяч человек. На каждые 10 тысяч жителей региона приходятся 242 студента. В области работают 22 вуза – по их количеству регион занимает четвертое место в Центральном федеральном округе. Более 90% учащихся выбрали для себя именно государственные учреждения.