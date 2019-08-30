В Ярославле установили контейнеры для сбора использованных батареек

Специальные контейнеры для утилизации батареек теперь установлены во всех Многофункциональных центрах, расположенных в Ярославле. Всего их пять.

Сдать использованные элементы питания можно на проспектах Ленина и Авиаторов, улицах Панина, Свердлова, а также Ползунова. Подробный перечень адресов и график работы представлен на сайте МФЦ. В планах установить десять контейнеров в нескольких зданиях вузов города. До конца 2019 года будет оборудовано около 100 мест сбора – в магазинах, социальных учреждениях и организациях ЖКХ.

Фото: Правительство Ярославской области

Все батарейки будут переработаны. «Собака.ru» рассказывала, что компания Duracell вложит порядка 200 миллионов рублей в создание соответствующей инфраструктуры для квалифицированного сбора батареек. Соглашение с производителем, а также «Национальной экологической компанией» подписал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на недавнем Петербургском экономическом форуме.