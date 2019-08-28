Девочка из Рыбинска стала самой красивой в Европе

Победительницей конкурса Miss European Beauty 2019 признана девочка из Рыбинска Кристина Орлянская. Она стала первой в своей возрастной категории. Юной модели всего 10 лет.

Участницами конкурса, который проходил в Македонии, стали девушки из 100 стран. Гала-концерт транслировался по национальному телеканалу. Кристина прошла три этапа: выход в национальном и спортивном костюмах, а также в вечернем платье. Был и смотр вокальных данных.

– Готовились мы сами, дома. Вечернее платье шили на заказ. Макияж и прическу я делала сама. Участниц было достаточно много, около 60-ти человек, – приводит слова Оксаны Орлянской, мамы школьницы, издание «Черемуха».

Сообщается, что Кристина увлеклась модельной сферой год назад. Вскоре стала вице-мисс «Золотое кольцо», а потом – мини-мисс России. В планах – мировое первенство.