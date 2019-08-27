Стало, какие необычные имена ярославцы дают своим детям
Сотрудники ЗАГСа рассказали, какими именами называют детей в Ярославле. Среди самых необычных мужских – Захар, Мирон, Федор и Игнат. Среди женских – Божена, Рената, Камила, Пелагея, Аврора, Норяна, Юна и Мия.
Всего за первую половину 2019 года в Ярославле родились 3100 детей. Больше мальчиков – 1634. Девочек – 1466. Такие данные приводит издание «Центр новостей».
Самыми популярными именами стали:
- Артем
- Александр
- Максим
- Иван
- Михаил
- Матвей
- Тимофей
А также:
- Мария
- София
- Анастасия
- Полина
- Алиса
- Елизавета
За первые шесть месяцев зарегистрированы 33 двойни и одна тройня.
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