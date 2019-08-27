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Стало, какие необычные имена ярославцы дают своим детям

Сотрудники ЗАГСа рассказали, какими именами называют детей в Ярославле. Среди самых необычных мужских – Захар, Мирон, Федор и Игнат. Среди женских – Божена, Рената, Камила, Пелагея, Аврора, Норяна, Юна и Мия. 

Всего за первую половину 2019 года в Ярославле родились 3100 детей. Больше мальчиков – 1634. Девочек – 1466. Такие данные приводит издание «Центр новостей». 

Самыми популярными именами стали:

  • Артем
  • Александр
  • Максим
  • Иван
  • Михаил
  • Матвей
  • Тимофей

А также:

  • Мария
  • София
  • Анастасия
  • Полина
  • Алиса
  • Елизавета

За первые шесть месяцев зарегистрированы 33 двойни и одна тройня. 

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Автор: ysobolev
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