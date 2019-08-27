Стало, какие необычные имена ярославцы дают своим детям

Сотрудники ЗАГСа рассказали, какими именами называют детей в Ярославле. Среди самых необычных мужских – Захар, Мирон, Федор и Игнат. Среди женских – Божена, Рената, Камила, Пелагея, Аврора, Норяна, Юна и Мия.

Всего за первую половину 2019 года в Ярославле родились 3100 детей. Больше мальчиков – 1634. Девочек – 1466. Такие данные приводит издание «Центр новостей».

Самыми популярными именами стали:

Артем

Александр

Максим

Иван

Михаил

Матвей

Тимофей

А также:

Мария

София

Анастасия

Полина

Алиса

Елизавета

За первые шесть месяцев зарегистрированы 33 двойни и одна тройня.