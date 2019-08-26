В Костромской области изучат, на что тратят время жители

В Костромской области Росстат проведет исследование того, как жители региона распоряжаются своим временем. Ответы на вопросы интервьюеров дадут представление, чем занимаются люди в определенное время суток и что мешает им хорошо работать, воспитывать детей, а также вести здоровый образ жизни.

Такое исследование проводится раз в пять лет. В этому году оно начнется 28 августа, а завершится 26 сентября. Под наблюдение попадут 350 семей региона, а всего по России – 45 тысяч домохозяйств. Интересуют исследователей как будни, так и выходные костромичей – всей семьи в целом и каждого ее члена по отдельности.

Согласно предыдущим данным, среднестатистический россиянин в выходной день тратит около получаса на воспитание детей, помощь родственникам либо друзьям, а больше всего времени – примерно 12 часов – уходит на сон, секс, еду и гигиену.

При этом у мужчин по выходным больше свободного времени – 6 часов, а у женщин – 4. На ведение домашнего хозяйства женщина тратит почти 5 часов, а мужчина – чуть меньше 3.