В Ярославле ЛГБТ-активисты устроили акцию у областного парламента

Активисты соединили российский триколор и радужный ЛГБТ–флаг. Полотном обмотали дерево около Ярославской областной Думы. Сообщается, что реакция прохожих последовала уже в первые минуты – как отрицательная, так и положительно-нейтральная.

– Ведь мы являемся невидимой частью граждан, почему бы на нас тоже не обратить внимание? – опубликован риторический вопрос в сообществе «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ – Ярославль» во «ВКонтакте».

Вскоре на разноцветном флаге оказались следи от обувной подошвы. По словам организаторов, не прошло и пяти минут, как неизвестный проявил агрессию. Немного позже другой прохожий, наоборот, выразил лояльность, спросив, когда в Ярославле пройдет гей-парад.

Ранее «Собака.ru» рассказывала о других неожиданных ЛГБТ-акциях в городе. Сперва представители нетрадиционной сексуальной ориентации предлагали обняться всем желающим. Затем двое молодых людей у памятника Федору Волкову легли на раскладушку, укрывшись радужным полотном.