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В Ярославле ЛГБТ-активисты устроили акцию у областного парламента

Активисты соединили российский триколор и радужный ЛГБТ–флаг. Полотном обмотали дерево около Ярославской областной Думы. Сообщается, что реакция прохожих последовала уже в первые минуты – как отрицательная, так и положительно-нейтральная.

Таким образом активисты присоединились к празднованию Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа. 

– Ведь мы являемся невидимой частью граждан, почему бы на нас тоже не обратить внимание? – опубликован риторический вопрос в сообществе «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ – Ярославль» во «ВКонтакте». 

Вскоре на разноцветном флаге оказались следи от обувной подошвы. По словам организаторов, не прошло и пяти минут, как неизвестный проявил агрессию. Немного позже другой прохожий, наоборот, выразил лояльность, спросив, когда в Ярославле пройдет гей-парад. 

Ранее «Собака.ru» рассказывала о других неожиданных ЛГБТ-акциях в городе. Сперва представители нетрадиционной сексуальной ориентации предлагали обняться всем желающим. Затем двое молодых людей у памятника Федору Волкову легли на раскладушку, укрывшись радужным полотном

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Автор: ysobolev
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