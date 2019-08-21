Правительство Ярославской области будет реорганизовано
В Ярославской области создадут администрацию губернатора. Она объединит аппараты главы региона и областного правительства. Это должно повысить эффективность работы чиновников и снизить затраты на их содержание. Несколько должностей будут сокращены.
Реорганизация будет проведена по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Изменения произойдут в ближайшее время. В ходе преобразований исчезнет должность заместителя председателя Правительства Ярославской области и одновременно директора департамента финансов. Сейчас этот пост занимает Илья Баланин.
Под сокращения также попадут руководители аппаратов губернатора и местного правительства. Не будет больше начальников отдела служебной корреспонденции и административно-контрольного управления. Соответственно и заместителей этих руководителей.
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Дмитрий Миронов. Фото: Правительство Ярославской области
Возглавит создаваемую администрацию губернатора человек, который будет заместителем Дмитрия Миронова. Он будет курировать широкий спектр деятельности:
- Финансовые дела области и управления
- Контрольно-ревизионную инспекцию
- Протокол
- Управление делами
- Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
- Первый и второй отделы
- Управление государственной службы и кадровой политики
- Правовое управление
- Организационно-контрольное управление
– Создание администрации губернатора в структуре Правительства области позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и повысить эффективность процессов управления регионом, обеспечив экономию бюджетных средств, – приводятся слова губернатора Дмитрия Миронова на сайте регионального правительства.
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