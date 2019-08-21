Правительство Ярославской области будет реорганизовано

В Ярославской области создадут администрацию губернатора. Она объединит аппараты главы региона и областного правительства. Это должно повысить эффективность работы чиновников и снизить затраты на их содержание. Несколько должностей будут сокращены.

Реорганизация будет проведена по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Изменения произойдут в ближайшее время. В ходе преобразований исчезнет должность заместителя председателя Правительства Ярославской области и одновременно директора департамента финансов. Сейчас этот пост занимает Илья Баланин.

Под сокращения также попадут руководители аппаратов губернатора и местного правительства. Не будет больше начальников отдела служебной корреспонденции и административно-контрольного управления. Соответственно и заместителей этих руководителей.