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Правительство Ярославской области будет реорганизовано

В Ярославской области создадут администрацию губернатора. Она объединит аппараты главы региона и областного правительства. Это должно повысить эффективность работы чиновников и снизить затраты на их содержание. Несколько должностей будут сокращены.

Реорганизация будет проведена по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Изменения произойдут в ближайшее время. В ходе преобразований исчезнет должность заместителя председателя Правительства Ярославской области и одновременно директора департамента финансов. Сейчас этот пост занимает Илья Баланин. 

Под сокращения также попадут руководители аппаратов губернатора и местного правительства. Не будет больше начальников отдела служебной корреспонденции и административно-контрольного управления. Соответственно и заместителей этих руководителей.

  • Дмитрий Миронов. Фото: Правительство Ярославской области

Возглавит создаваемую администрацию губернатора человек, который будет заместителем Дмитрия Миронова. Он будет курировать широкий спектр деятельности: 

  • Финансовые дела области и управления
  • Контрольно-ревизионную инспекцию
  • Протокол
  • Управление делами
  • Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
  • Первый и второй отделы
  • Управление государственной службы и кадровой политики
  • Правовое управление
  • Организационно-контрольное управление

– Создание администрации губернатора в структуре Правительства области позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и повысить эффективность процессов управления регионом, обеспечив экономию бюджетных средств, – приводятся слова губернатора Дмитрия Миронова на сайте регионального правительства.

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Автор: ysobolev
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