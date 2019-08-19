Ярославцы чаще увольняются, а зарплаты их растут

За первую половину 2019 года жители Ярославской области чаще увольнялись, нежели получали рабочие места. Согласно представленным данным Ярославльстата, организации региона приняли на работу 19,2 тысячи человек. Для 754 ввели дополнительные рабочие места. При этом уволиться решили 22,1 тысячи сотрудников. Более 75% из них написали заявления по собственному желанию. Под сокращение попали лишь 1,9%.

В статистике не учитывается малый бизнес – только среднее и крупное предпринимательство. Больше всего – 3,3 тысячи человек – пришли работать на разные производства. Заниматься торговлей, ремонтом машин и мотоциклов – чуть более 3 тысяч. Транспортировкой и хранением – 2,3 тысячи. В сферы образования и здравоохранения трудоустроились примерно по 1,5 тысячи новых кадров.

Уволились с производств – 4,3 тысячи сотрудников. Из торговли ушли 3,3 тысячи. Из транспортной сферы – 2,1 тысячи. Большая текучка кадров из образовательных учреждений – 2,7 тысячи, а также из медицинских – 1,9 тысячи.