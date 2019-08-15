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Костромичи стали реже жениться, рожать и больше разводиться

Жители Костромской области стали реже жениться. Количество зарегистрированных браков в регионе сократилось на 12%.

Согласно данным регионального Управления ЗАГС, с января по июль было заключено 1760 браков. За аналогичный период прошлого года – 2003. На 2,4% увеличилось количество разводов – официально оформлено 1577 расторжений отношений.    

Кроме того, примерно на 9% снизилась рождаемость. В Костромской области появились 3382 ребенка. Из позитивных тенденций – только снижение смертности на 3,5%.

Эксперты считают, что меньше стало свадеб из-за того, что молодежь часто стремится в Москву. Больше сосредоточены на карьерных успехах. Так, из Костромской области в прошлом году уехали 13 тысяч молодых людей. Отмечается и демографическая яма – в 1990-е годы сильно упала рождаемость. 

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что Владимир Путин, поздравляя Костромскую область с юбилеем, пожелал всем крепкого здоровья и выразил уверенность, что жители региона и дальше будут добросовестно трудиться.

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Автор: ysobolev
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