Костромичи стали реже жениться, рожать и больше разводиться
Жители Костромской области стали реже жениться. Количество зарегистрированных браков в регионе сократилось на 12%.
Согласно данным регионального Управления ЗАГС, с января по июль было заключено 1760 браков. За аналогичный период прошлого года – 2003. На 2,4% увеличилось количество разводов – официально оформлено 1577 расторжений отношений.
Кроме того, примерно на 9% снизилась рождаемость. В Костромской области появились 3382 ребенка. Из позитивных тенденций – только снижение смертности на 3,5%.
Эксперты считают, что меньше стало свадеб из-за того, что молодежь часто стремится в Москву. Больше сосредоточены на карьерных успехах. Так, из Костромской области в прошлом году уехали 13 тысяч молодых людей. Отмечается и демографическая яма – в 1990-е годы сильно упала рождаемость.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что Владимир Путин, поздравляя Костромскую область с юбилеем, пожелал всем крепкого здоровья и выразил уверенность, что жители региона и дальше будут добросовестно трудиться.
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