Владимир Путин похвалил Костромскую область в честь ее юбилея

Владимир Путин поздравил Костромскую область с 75-летием. Текст телеграммы появился сегодня на сайте Кремля.

– Вы по праву можете гордиться родным краем, яркими страницами его истории, значимым вкладом в развитие отечественной экономики и сельского хозяйства, науки и культуры, архитектуры и искусства. Щедрая Костромская земля подарила России и миру целую плеяду выдающихся учёных и исследователей, писателей и поэтов, меценатов и благотворителей, талантливых представителей творческих профессий. И конечно, особо отмечу уникальные ремёсла и промыслы, которые зародились здесь много веков назад и сегодня получают дальнейшее развитие, – сообщается в телеграмме.

Президент выразил также уверенность, что костромичи и дальше будут добросовестно трудиться, решать общенациональные задачи и участвовать в важных проектах. Пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Отметим, Костромская область была образована 13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Поздравления сегодня поступили от глав нескольких регионов России, в том числе от ярославского губернатора Дмитрия Миронова.